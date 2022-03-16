Мер Мелітополя Федоров звільнений з російського полону

Мер міста Мелітополь Запорізької області Іван Федоров звільнений з російського полону.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента вже розмовляли з Федоровим.

За словами Тимошенка, мер Мелітополя перебуває в безпеці і скоро повернеться до виконання своїх обов’язків.

– Хотілося б сказати одне: своїх ми ніколи не кидаємо!, – наголосив він.

Повернути Івана Федорова вдалося завдяки успішній спецоперації.

Що відомо про викрадення Федорова:

Мера Мелітополя Івана Федорова російські окупанти викрали 11 березня 2022 року. Тоді президент Володимир Зеленський повідомив, що Федорова катували у підвалі, щоб він на відео заявив про підтримку російських загарбників.

12 березня жителі Мелітополя вийшли на мітинг проти свавілля окупантів. Російські військові викрали координатора протестних акцій Ольгу Гайсумову. 13 березня у полон потрапив голова районної ради Мелітополя Сергій Прийма. Крім того, була спроба викрадення секретаря міськради Романа Романова.

Одразу після викрадення Івана Федорова, окупанти призначили депутатку міськради від партії ОПЗЖ “в.о. мера”. Проте нині їй загрожує кримінальна справа за статтею держзрада.

14 березня військова адміністрація Запорізької області повідомила, що Івана Федорова вивезли до окупованого Луганська.

Його викрадення кваліфіковане за статтею тероризм.