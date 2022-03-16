Российские оккупанты обстреляли автоколонну с беженцами из Мариуполя — есть раненые

Российские оккупационные войска обстреляли автоколонну с беженцами из Мариуполя. Люди эвакуировались в Запорожье.

— 16 марта около 16 часов в районе Степногорска тяжелая артиллерия вражеских сил произвела обстрел автоколонны мирных жителей, двигавшихся по трассе в сторону Запорожья, — отметил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты обстреляли людей из Градов.

— Российскими оккупантами-извергами была обстреляна из РСЗО БМ-21 Град колонна гражданских людей, которые эвакуировались из города Мариуполя в город Запорожье, — заявили в Генштабе.

По словам Александра Старуха, погибших нет. В настоящее время известно о пятерых раненых.

— К счастью, погибших нет. Пока известно о пятерых раненых, из них один ребенок в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшему ребенку делают сложную операцию с дистанционным привлечением специалистов клиники Охмадет. В результате обстрела на поле вдоль трассы начался пожар, — добавил глава Запорожской ОВА.