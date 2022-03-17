В Волынской области возобновят продажу слабоалкогольных напитков

В Волынской области с 17 марта возобновляют продажу пива, вина и слабоалкогольных напитков.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко.

Волынская областная военная администрация приняла это решение в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, в котором говорится, что пиво является слабоалкогольным напитком.

— В принятии этого решения ОВА руководствовалась, прежде всего, тем, что на Волыни есть несколько пивоваренных заводов, которые из-за введения военного положения вынуждены были прекратить свою работу, а вместе с тем сотни людей потеряли рабочие места, — написал Юрий Погуляйко.

Погуляйко добавил, что бизнес должен работать и наполнять местный бюджет.

Он призвал волынян относиться к этому решению с пониманием и не забывать, что запрет на продажу алкоголя во время военного положения не отменяется.