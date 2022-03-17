У Волинській області відновлять продаж слабоалкогольних напоїв

У Волинській області з 17 березня відновлюють продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

Волинська обласна військова адміністрація прийняла це рішення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, у якій зазначається, що пиво є слабоалкогольним напоєм.

– У прийнятті цього рішення ОВА керувалася перш за все тим, що на Волині є декілька пивоварних заводів, які через запровадження воєнного стану змушені були припинити свою роботу, а разом із тим сотні людей втратили робочі місця, – написав Юрій Погуляйко.

Погуляйко додав, що бізнес повинен працювати і наповнювати місцевий бюджет.

Він закликав волинян ставитись до цього рішення з розумінням і не забувати, що заборона на продаж алкоголю під час воєнного стану не відміняється.