Могут ли уволить работника за прогулы во время войны и как не потерять работу

Гоструда рекомендует не увольнять людей из-за эвакуации или невозможности добраться до работы. Ведь если человек не уведомил руководство о своем отсутствии – на это могли быть очень веские причины.

В Совбезе подчеркнули: люди могут работать дистанционно или по гибкому рабочему дню, когда это будет безопасно.

Государство пытается сделать так, чтобы минимизировать экономические потери как работодателей, так и наемных работников. Однако все это касается только тех, кто работал официально и платил налоги.

Хотя раньше в Украине таких реалий никогда не было, но государство расписало все гарантии для работающих официально.

На сайте Гоструда в рубрике Интерактивный инспектор есть контакты, куда обращаться:

по номеру: +38066-868-52-20 (стоимость согласно тарифам вашего оператора);

по электронной почте: info_dsp@ukr.net;

заполнить форму для получения разъяснений ( http://surl.li/bmzsl

Ответы на свои вопросы можно получить в удобном формате:

по электронной почте;

на мессенджер (Viber, WhatsApp, Telegram);

по телефону.

Место за работником должно оставаться, даже если человек не предупредил начальство о своем отсутствии.

— Это может быть прогул по уважительной причине. Ситуация с безопасностью складывается так, что любые попытки добраться на работу могут создавать опасность для человека, – объясняет заместитель директора департамента по вопросам труда Гоструда Елена Коновалова.

Но при первой же возможности сотрудник должен связаться с руководством. Ведь пока неизвестно, где человек, зарплату ему могут не начислять. Руководство может предложить отпуск, а также дистанционку или гибкий режим рабочего времени.

Если предприятие вынуждено закрылось, сотрудники должны оплатить 2/3 тарифной ставки или оклада. Сложнее, если предприятие было уничтожено.

Те, кто сейчас в теробороне или мобилизованы, сохраняют средний заработок, место работы и должность, однако нужно иметь контракт или другой документ, который это подтвердит.

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