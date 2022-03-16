Могут ли уволить работника за прогулы во время войны и как не потерять работу
Гоструда рекомендует не увольнять людей из-за эвакуации или невозможности добраться до работы. Ведь если человек не уведомил руководство о своем отсутствии – на это могли быть очень веские причины.
В Совбезе подчеркнули: люди могут работать дистанционно или по гибкому рабочему дню, когда это будет безопасно.
Государство пытается сделать так, чтобы минимизировать экономические потери как работодателей, так и наемных работников. Однако все это касается только тех, кто работал официально и платил налоги.
Хотя раньше в Украине таких реалий никогда не было, но государство расписало все гарантии для работающих официально.
На сайте Гоструда в рубрике Интерактивный инспектор есть контакты, куда обращаться:
- по номеру: +38066-868-52-20 (стоимость согласно тарифам вашего оператора);
- по электронной почте: info_dsp@ukr.net;
- заполнить форму для получения разъяснений ( http://surl.li/bmzsl).
Ответы на свои вопросы можно получить в удобном формате:
- по электронной почте;
- на мессенджер (Viber, WhatsApp, Telegram);
- по телефону.
Место за работником должно оставаться, даже если человек не предупредил начальство о своем отсутствии.
— Это может быть прогул по уважительной причине. Ситуация с безопасностью складывается так, что любые попытки добраться на работу могут создавать опасность для человека, – объясняет заместитель директора департамента по вопросам труда Гоструда Елена Коновалова.
Но при первой же возможности сотрудник должен связаться с руководством. Ведь пока неизвестно, где человек, зарплату ему могут не начислять. Руководство может предложить отпуск, а также дистанционку или гибкий режим рабочего времени.
Если предприятие вынуждено закрылось, сотрудники должны оплатить 2/3 тарифной ставки или оклада. Сложнее, если предприятие было уничтожено.
Те, кто сейчас в теробороне или мобилизованы, сохраняют средний заработок, место работы и должность, однако нужно иметь контракт или другой документ, который это подтвердит.