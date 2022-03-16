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Факты / Видео / Украина / Общество

Могут ли уволить работника за прогулы во время войны и как не потерять работу

Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV Ирина Тимчишин журналист Факты ICTV

Гоструда рекомендует не увольнять людей из-за эвакуации или невозможности добраться до работы. Ведь если человек не уведомил руководство о своем отсутствии – на это могли быть очень веские причины.

В Совбезе подчеркнули: люди могут работать дистанционно или по гибкому рабочему дню, когда это будет безопасно.

Государство пытается сделать так, чтобы минимизировать экономические потери как работодателей, так и наемных работников. Однако все это касается только тех, кто работал официально и платил налоги.

Хотя раньше в Украине таких реалий никогда не было, но государство расписало все гарантии для работающих официально.

На сайте Гоструда в рубрике Интерактивный инспектор есть контакты, куда обращаться:

  • по номеру: +38066-868-52-20 (стоимость согласно тарифам вашего оператора);
  • по электронной почте: info_dsp@ukr.net;
  • заполнить форму для получения разъяснений ( http://surl.li/bmzsl).

Ответы на свои вопросы можно получить в удобном формате:

  • по электронной почте;
  • на мессенджер (Viber, WhatsApp, Telegram);
  • по телефону.

Место за работником должно оставаться, даже если человек не предупредил начальство о своем отсутствии.

— Это может быть прогул по уважительной причине. Ситуация с безопасностью складывается так, что любые попытки добраться на работу могут создавать опасность для человека, – объясняет заместитель директора департамента по вопросам труда Гоструда Елена Коновалова.

Но при первой же возможности сотрудник должен связаться с руководством. Ведь пока неизвестно, где человек, зарплату ему могут не начислять. Руководство может предложить отпуск, а также дистанционку или гибкий режим рабочего времени.

Если предприятие вынуждено закрылось, сотрудники должны оплатить 2/3 тарифной ставки или оклада. Сложнее, если предприятие было уничтожено.

Те, кто сейчас в теробороне или мобилизованы, сохраняют средний заработок, место работы и должность, однако нужно иметь контракт или другой документ, который это подтвердит.

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