Российско-оккупационные войска потеряли (уничтожено полностью или потеряно боеспособность) до 40% подразделений, которых привлекли к войне против Украины.

Вражеская армия не смогла выполнить задачу по разгрому Вооруженных сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. В то же время захватчики остановлены на Николаевском направлении.

Враг пытается усилить группировку войск дополнительным перекидыванием на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений и военных иностранных наемников.

Российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории Российской Федерации с последующим вовлечением их в боевые действия против Украины.

На Волынском направлении основные усилия сосредотачиваются на усилении охраны украинско-белорусской границы. Выявлены переброски в приграничные с Украиной районы подразделений мотострелковой бригады Беларуси.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений.

На Северском направлении противник в течение дня сосредотачивал усилия на ведении разведки. Российско-оккупационные войска испытывают проблемы с обеспечением армии боеприпасами.

На Слобожанском направлении противник пытается усилить армию путем сосредоточения резервов возле государственной границы, перекрыть доступ к Сумам с южного направления и блокировать Изюм. Враг успехов не имеет, отметили в Генеральном штабе ВСУ.

На Донецком направлении врагом не смог продвинуться возле населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. Возле Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки.

Худшая обстановка остается в Мариуполе, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. Враг не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога.