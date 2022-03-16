Російсько-окупаційні війська втратили (знищено повністю або втрачено боєздатність) до 40 % підрозділів, які залучили до війни проти України.

Ворожа армія не змогла виконати завдання з розгрому Збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Водночас загарбники зупинені на Миколаївському напрямі.

Ворог намагається посилити угруповання військ додатковим перекиданням на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів та військових іноземних найманців.

Російське військове керівництво ухвалило рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території Російської Федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України.

На Волинському напрямку основні зусилля зосереджуються на посиленні охорони українсько-білоруського кордону. Виявлено перекидання до прикордонних з Україною районів підрозділів мотострілецької бригади Білорусі.

На Поліському напрямі ворог активних наступальних дій не проводив. Противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів.

На Сіверському напрямі противник протягом дня зосереджував зусилля на веденні розвідки. Російсько-окупаційні війська мають проблеми з забезпеченням армії боєприпасами.

На Слобожанському напрямі противник намагається посилити армію шляхом зосередження резервів поблизу державного кордону, перекрити доступ до Сум з південного напряму та блокувати Ізюм. Ворог успіхів не має, наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Донецькому напрямку ворогом не зміг просунутися біля населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ. Біля Попасної противник намагається утримати зайняте положення. Не має успіху в районі Авдіївки.

Найгіршою обстановка залишається у Маріуполі, де противник намагається блокувати місто на західній і східній околицях міста.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Ворог не відмовляється від задуму продовження наступу в напрямі Кривого Рогу.