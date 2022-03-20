Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Израиля Кнессетом через видеосвязь. В своем обращении он отметил, что 24 февраля дважды вошел в историю как трагедия для украинцев, евреев и мира.

— 24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП), унесшая миллионы жизней, уничтожавшая целые страны, пытавшаяся убить народы. Спустя 102 года, также 24 февраля был отдан преступный приказ о начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Вторжение, унесшее уже тысячи жизней, миллионы людей остались без дома, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это вторжение не является “спецоперацией”, как это представляют в Москве, а “масштабная и подлая война, направленная на уничтожение нашего народа, городов, общин, культуры и всего, что делает украинцев — украинцами”.

Зеленский подчеркнул, что это дает ему право на сравнение истории Украины и Израиля.

– Послушайте, что говорит Кремль. Там звучат даже термины, которые звучали раньше. Это трагедия, когда нацистская армия шла по Европе, хотела покорить народы, уничтожить все и всех. Хотела не оставить от нас, от вас и следа. Они называли это “окончательным решением еврейского вопроса”. Вы помните это, и уверен, никогда не забудете. Но услышьте, что говорят сейчас в Москве, снова говорят эти слова: “окончательное решение”, но уже к нам, к “украинскому вопросу”. Это прозвучало открыто – это трагедия, – добавил он.

Глава Украинского государства напомнил, как войска РФ ударили по Бабьему Яру в Киеве, а в первый день полномасштабного вторжения рашисты ударили по городу Умань.