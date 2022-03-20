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Факты / Видео / Украина / Политика

От идеологии и свастики к террору: почему Путин — это новый Гитлер

Оксана Михайлова Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Нацизм, о котором читали в школе, сегодня снова в Европе. Со всеми присущими этому имперскому режиму признаками: культ личности, воинственность, диктатура и идея всемирного владычества.

Пока Путин грезит борьбой с “нацизмом” в Украине, на самом деле он вырастил свой нацистский режим – с гибридными методами войны, такой же сумасшедшей пропагандой, даже свастикой. Ведь зачищенная от демократии, оппозиционеров, инакомыслия путинская Россия – это тот же нацистский режим времен Гитлера. И Украина должна это доказывать сегодня всему миру.

На международной арене Путин действует так же, как Гитлер. Фюрер 80 лет назад наплевал на Лигу Наций, не получив за это положенных санкций. А Путин буквально вытер ноги международным правом в 2014 году, когда оккупировал Крым и напал на Украину. И тоже без особых последствий.

Европа долго панькалась с Гитлером тогда и не отважилась вовремя поставить на место нового Гитлера 8 лет назад. Поэтому он без всяких тормозов начал новый виток агрессии и сегодня жестоко бомбит украинские города и убивает детей, женщин и стариков. Гитлер уничтожал евреев, Путлер устраивает террор и геноцид украинцев.

— Путин – это новый Гитлер, этого Гитлера воспитала во многом современная Европа, так же как и предыдущего, закрывая глаза и радуясь дешевым газом. Для этого нового Гитлера мы являемся его евреями, нас не должно быть.

И методы войны, которыми Путин сегодня убивает украинцев, тоже гитлеровские. Единственное, что времени нет сгонять украинцев в специальные места или лагеря, — говорит писательница Оксана Забужко.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что “Гитлер строил свою идеологию на том, что немцы – арийская раса, а Путин строит на том, что Россия – это большая страна и что россияне — это самая величественная раса”.

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Древний лозунг Путина, что границы России не имеют предела, в ошибочных формах звучит на российском ТВ постоянно. Говорят о расстрельных списках для непокорных украинцев, лагерях, трибуналах. Их пропагандисты в буквальном смысле кроят Европу в прямом эфире.

Путин придумал новую свастику, причем для нее не нашел достойную букву в алфавите могущественного “русского языка”. Зондер команда. Ею украшает не только танки, которыми убивает украинских детей. Но и стадионы, на которых зазомбированная публика обожает своего вождя. И это тоже по традициям Гитлера.

— Это характерно для диктаторов. Так они хотят самоутвердиться. Русское население — это и есть Путин, а Путин – это русское население. Они воспитали себе этого монстра, к сожалению, они и стали этим монстром, — говорит историк Тарас Пшеничный.

Финал для российского нацизма, очевидно, тоже будет перекликаться с гитлеровским, и молчаливые россияне, вырастившие убийцу, будут признаны виновными в этой войне.

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