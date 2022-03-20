Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю Кнесетом через відеозв’язок. У своєму зверненні він зазначив, що 24 лютого двічі увійшов в історію, як трагедія для українців, євреїв та світу.

— 24 лютого 1920 року була заснована Націонал‑соціалістична робітнича партія Німеччини (НСРПН), яка забрала мільйони життів, нищила цілі країни, намагалася вбити народи. Через 102 роки, так само 24 лютого було віддано злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Вторгнення, яке забрало вже тисячі життів, мільйони людей залишилися без дому, – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що це вторгнення не є “спецоперацією”, як це подають у Москві, а “масштабна і підла війна, направлена на знищення нашого народу, міст, громад, культури і всього, що робить українців – українцями”.

Зеленський наголосив, що саме це дає йому право на порівняння історії України та Ізраїлю.

— Послухайте, що каже Кремль. Там звучать навіть терміни, які звучали тоді. Це трагедія, коли нацистська армія йшла Європою, хотіла підкорити народи, знищити все і всіх. Хотіла не залишити від нас, від вас і сліду. Вони називали це “остаточним рішенням єврейського питання”. Ви пам’ятаєте це, і впевнений, ніколи не забудете. Але почуйте, що кажуть зараз у Москві, кажуть знову ці слова: “остаточне рішення”, але вже до нас, до “українського питання”. Це прозвучало відкрито – це трагедія, – додав він.

Глава Української держави нагадав, як війська РФ вдарили по Бабиному Яру у Києві, а у перший день повномасштабного вторгнення рашисти вдарили по місту Умань.