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Факты / Украина / Общество

Для детей-переселенцев за границей могут организовать отдельные классы — Минобразования

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Школа, школяр, школярі, школьник

Для детей-переселенцев в странах пребывания могут быть организованы отдельные классы, обучение в которых будет проводиться по государственным стандартам и образовательным программам Украины. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

— Выдача документов об образовании в таких условиях будет осуществляться Международной украинской школой (МУШ) или любым другим учреждением среднего образования Украины, с которым у общественных организаций или учебных заведений стран пребывания будут соответствующие соглашения о помощи украинским детям. Все учащиеся должны быть в установленном законодательством Украины порядке зачислены в МУШ или другое учебное заведение, — говорится в сообщении.

Если школа, где дети обучались в Украине, уже организовала дистанционное обучение, необходимо рекомендовать ученикам подключиться к нему. Установить контакт со своим заведением должны родители.

Кроме этого, родители могут обратиться в Международную украинскую школу с заявлением о зачислении на экстернат на индивидуальной основе.

Для групповой или индивидуальной работы дети могут использовать любые онлайн-ресурсы, в первую очередь сайт и приложение Всеукраинская школа онлайн, где размещены все учебные материалы для учеников 1-11 классов.

— Международная украинская школа Министерства образования и науки Украины также подготовила программы самостоятельной работы, где размещены ссылки на электронные учебники и дидактические/мультимедийные материалы. Программы самостоятельной работы упорядочены по классам и предметам, — говорится в сообщении.

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Источник: Минобразования

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