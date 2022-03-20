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Факты / Украина / Общество

Дистанционное обучение школьников – полезные ресурсы

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
школа

Из-за войны в Украине дети не могут посещать школы в обычном режиме и получать знания. Однако они могут продолжить обучение дистанционно.

Для этого в Минцифре подготовили подборку полезных онлайн-сервисов.

Ресурсы для дистанционного обучения школьников:

В то же время для детей дошкольного возраста начал работу детский онлайн-сад НУМО. Там собраны видеозанятия для детей от трех до шести лет.

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Просмотр доступен на:

Кроме того, можно просматривать образовательные сериалы для детей всех возрастов на платформе Дія.Цифрова освіта.

Также родители могут самостоятельно читать книги с детьми или учить языки.

Детям очень сложно понять события, происходящие в Украине. Поэтому им нужно уделять особое внимание, подбирать правильные слова, чтобы объяснить ситуацию и одновременно не травмировать детскую психику.

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Источник: Министерство цифровой трансформации

Фото: Depositphotos

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