Дистанционное обучение школьников – полезные ресурсы

Из-за войны в Украине дети не могут посещать школы в обычном режиме и получать знания. Однако они могут продолжить обучение дистанционно.
Для этого в Минцифре подготовили подборку полезных онлайн-сервисов.
Ресурсы для дистанционного обучения школьников:
В то же время для детей дошкольного возраста начал работу детский онлайн-сад НУМО. Там собраны видеозанятия для детей от трех до шести лет.
Просмотр доступен на:
Кроме того, можно просматривать образовательные сериалы для детей всех возрастов на платформе Дія.Цифрова освіта.
Также родители могут самостоятельно читать книги с детьми или учить языки.
Детям очень сложно понять события, происходящие в Украине. Поэтому им нужно уделять особое внимание, подбирать правильные слова, чтобы объяснить ситуацию и одновременно не травмировать детскую психику.