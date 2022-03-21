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Факти / Україна / Суспільство

Для дітей-переселенців за кордоном можуть організувати окремі класи – Міносвіти

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Школа, школяр, школярі, школьник

Для дітей-переселенців у країнах перебування можуть бути організовані окремі класи, навчання у яких проводитиметься за державними стандартами та освітніми програмами України. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

– Видача документів про освіту за таких умов здійснюватиметься Міжнародною українською школою (МУШ) або будь-якою іншою установою середньої освіти України, з якою у громадських організацій чи навчальних закладів країн перебування будуть відповідні угоди щодо допомоги українським дітям. Усі учні мають бути в установленому законодавством України порядку зараховані до МУШу чи іншого навчального закладу, – йдеться у повідомленні.

Якщо школа, де діти навчалися в Україні, вже організувала дистанційне навчання, необхідно рекомендувати учням підключитись до нього. Встановити контакт зі своїм закладом мають батьки.

Крім цього, батьки можуть звернутися до Міжнародної української школи із заявою про зарахування на екстернат на індивідуальній основі.

Для групової або індивідуальної роботи діти можуть використовувати будь-які онлайн-ресурси, насамперед сайт та додаток Всеукраїнська школа онлайн, де розміщені всі навчальні матеріали для учнів 1-11 класів.

– Міжнародна українська школа Міністерства освіти і науки України також підготувала програми самостійної роботи, де розміщено посилання на електронні підручники та дидактичні/мультимедійні матеріали. Програми самостійної роботи впорядковані за класами та предметами, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Міносвіти

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