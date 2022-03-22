Голоду не буде: Лещенко про вільний імпорт з ЄС та запас для блокадних міст

Україна попри війну робить стратегічні запаси продовольства, і зможе прогодувати себе не один рік. Водночас через блокаду наших портів Росією голод прийде в десятки країн світу. Про все це детально розповів міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Отже, за словами міністра, задля продовольчої безпеки Україна здійснила кілька надважливих кроків.

Все на внутрішній ринок. Встановлені обмеження щодо експорту сільськогосподарських культур, важливих для продовольства. Також триває стимулювання внутрішньої переробки – через те, що експорт обмежений. І вже більше 350 українських харчових виробництв запущені 24/7 для виробництва круп, борошна, яєць, олії, м’яса різних видів. Імпорт. Через те що логістичні маршрути дуже порушені, розподільчі продуктові бази, які забезпечували торгівельні мережі, або знищені, або розташовані в зоні бойових дій, прийнято рішення відкрити зараз митницю з точки зору імпорту не лише гуманітарних вантажів, а й інших вантажів із продовольством. Зараз митниця працюватиме фактично в режимі вільної економічної зони. Це дасть можливість насичувати продуктовими товарами насамперед з ЄС. Інші пільги в сфері продовольства. Йдеться про зниження всіх податків, акцизів, контроль торгівельної націнки і створення стимулів, щоб ціни в магазинах були на певному рівні. Зараз наповненість товарами не відповідає довоєнному періоду, але базовий набір продуктів забезпечений. Блокадні міста. За рішенням уряду наразі готують відповідні об’єми продукції на поставки в блокадні міста. Міністр не може висвітлити всі деталі, але йдеться про забезпечення базових продуктів за місячним запасом. Тобто міста, які є в зоні бойових дій, і потенційно можуть там бути – наповнюються продовольством за допомогою логістичних компаній, волонтерів. Фінанси. Є рішення уряду та координація президента, що продовольство – це найвищий пріоритет. Тому всі фінансові ресурси сьогодні надаються в необхідному обсязі з точки зору формування держзамовлення. Передусім це замовлення формується через Укрзалізницю. Мова про 18 млрд виділеного фінансування, тому що Укрзалізниця виступає і як замовник, і як логіст.

Лещенко також зазначив, що на цей момент Україна вже має 5-річні запаси олії, 2-річні запаси пшениці. Також очікується, що урожай зернових буде хорошим, та навіть за середньої урожайності запасів вистачить не на один рік. Всі об’єми будуть викуповуватися в держрезерв. Тобто в Україні голоду не буде. Водночас через те, що закриті порти, і ми не можемо експортувати зерно до інших країн, які залежать від нашої продукції, голод буде десятках країнах світу.