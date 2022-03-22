Голоду не буде: Лещенко про вільний імпорт з ЄС та запас для блокадних міст

Україна попри війну робить стратегічні запаси продовольства, і зможе прогодувати себе не один рік. Водночас через блокаду наших портів Росією голод прийде в десятки країн світу. Про все це детально розповів міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.
Отже, за словами міністра, задля продовольчої безпеки Україна здійснила кілька надважливих кроків.
- Все на внутрішній ринок. Встановлені обмеження щодо експорту сільськогосподарських культур, важливих для продовольства. Також триває стимулювання внутрішньої переробки – через те, що експорт обмежений. І вже більше 350 українських харчових виробництв запущені 24/7 для виробництва круп, борошна, яєць, олії, м’яса різних видів.
- Імпорт. Через те що логістичні маршрути дуже порушені, розподільчі продуктові бази, які забезпечували торгівельні мережі, або знищені, або розташовані в зоні бойових дій, прийнято рішення відкрити зараз митницю з точки зору імпорту не лише гуманітарних вантажів, а й інших вантажів із продовольством. Зараз митниця працюватиме фактично в режимі вільної економічної зони. Це дасть можливість насичувати продуктовими товарами насамперед з ЄС.
- Інші пільги в сфері продовольства. Йдеться про зниження всіх податків, акцизів, контроль торгівельної націнки і створення стимулів, щоб ціни в магазинах були на певному рівні. Зараз наповненість товарами не відповідає довоєнному періоду, але базовий набір продуктів забезпечений.
- Блокадні міста. За рішенням уряду наразі готують відповідні об’єми продукції на поставки в блокадні міста. Міністр не може висвітлити всі деталі, але йдеться про забезпечення базових продуктів за місячним запасом. Тобто міста, які є в зоні бойових дій, і потенційно можуть там бути – наповнюються продовольством за допомогою логістичних компаній, волонтерів.
- Фінанси. Є рішення уряду та координація президента, що продовольство – це найвищий пріоритет. Тому всі фінансові ресурси сьогодні надаються в необхідному обсязі з точки зору формування держзамовлення. Передусім це замовлення формується через Укрзалізницю. Мова про 18 млрд виділеного фінансування, тому що Укрзалізниця виступає і як замовник, і як логіст.
Лещенко також зазначив, що на цей момент Україна вже має 5-річні запаси олії, 2-річні запаси пшениці. Також очікується, що урожай зернових буде хорошим, та навіть за середньої урожайності запасів вистачить не на один рік. Всі об’єми будуть викуповуватися в держрезерв. Тобто в Україні голоду не буде. Водночас через те, що закриті порти, і ми не можемо експортувати зерно до інших країн, які залежать від нашої продукції, голод буде десятках країнах світу.
– Україна забезпечує продовольством більше ніж 400 млн людей. У нашій стратегії до 2030 року був план забезпечувати продовольством 1 млрд людей у світі. Коли зараз нашу країну заблокували, продовольча криза в Африці, на Близькому Сході, в Південно-Східній Азії неминуча. І якщо світ не зупинить цю війну, якщо він залишатиметься осторонь і казатиме, що це особиста справа двох країн, то всесвітня продовольча криза призведе до глобальної економічної кризи. Тому що ланцюги і логістичні, і продовольчі призводять до зміни політичного режиму, голоду, війн там, де є проблема хліба, – наголошує Роман Лещенко.