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Факты / Украина / Общество

О обстрелы мирного населения, гумкоридоры и переговоры с ЕС — Зеленский о 26-е сутки войны

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
О обстрелы мирного населения, гумкоридоры и переговоры с ЕС — Зеленский о 26-е сутки войны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и подвел итоги 26-го дня борьбы украинского народа против русских захватчиков.

Видео-обращение Зеленский опубликовал в своем Телеграмм-канале.

Украинская армия успешно отбивает все попытки врага продвинуться дальше и сдерживает оккупантов в каждом направлении.

В эти сутки российские войска нанесли удар Градами по Житомирской области и получили достойный ответ ВСУ. На Харьковщине под Чугуевом сбит очередной вражеский самолет.

В Харькове был убит Борис Романченко – бывший узник нацистских концлагерей, которому было 96 лет.

— Вдумайтесь – сколько всего он прошел! Он выжил в Бухенвальде, Дора-Миттельбау, Пенемюнде и Берген-Бельзен – в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит российским снарядом, который ударил по обычной харьковской многоэтажке, — сказал Зеленский.

В Херсоне оккупанты стреляли по невооруженным людям, которые вышли на мирный митинг отстоять свою свободу.

— Российские военные даже не знают, что это такое – иметь свободу. Их нагнали сюда, честно говоря, будто осужденных. Осужденных на смерть, осужденных на позор, — высказался Зеленский.

В Запорожской области попала под обстрел колонна с мирными жителями, где ехало много детей. Четверо малышей госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.

Также в течение дня сработали восемь гуманитарных коридоров — в Киевской, Донецкой и Луганской области, в городах Ворзель, Буча, Великая Дымерка, Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Попасная и Кременная.

Спасли 8 тыс. 57 человек. Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к спасению и помощи украинцев.

Также президент сообщил, что сегодня удалось доставить более 200 т гуманитарной помощи.

— Говорил сегодня с премьер-министром Нидерландов Рютте и президентом Франции Эмануэлем Макроном. Координируем наши позиции накануне важных саммитов в Европе, — отметил Зеленский.

По словам Зеленского, 24 марта состоятся встречи Большой семерки, лидеров государств НАТО и Евросоюза на которой обязательно будет звучать позиция Украины.

— Подписал указ о награждении орденами и медалями 105 наших воинов. Благодарен каждому из них. Семь из них, к сожалению, посмертно, — сообщил Владимир Зеленский.

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