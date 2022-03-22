Про обстріли мирного населення, гумкоридори та переговори з ЄС – Зеленський про 26-ту добу війни

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та підбив підсумки 26-го дня боротьби українського народу проти російських загарбників.

Відео-звернення Зеленський опублікував у своєму Телеграм-каналі.

Українська армія успішно відбиває усі намагання ворога просунутись далі та стримує окупантів у кожному напрямку.

Цієї доби російські війська завдали удару Градами по Житомирській області та отримали гідну відповідь ЗСУ. На Харківщині під Чугуєвом збито черговий ворожий літак.

У Харкові був убитий Борис Романченко – колишній вʼязень нацистських концтаборів, якому було 96 років.

– Вдумайтесь – скільки усього він пройшов! Він вижив у Бухенвальді, Дора-Миттельбау, Пенемюнде і Берген-Бельзен – у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. А був убитий російським снарядом, який вдарив по звичайній харківській багатоповерхівці, – сказав Зеленський.

В Херсоні окупанти стріляли по неозброєних людях, які вийшли на мирний мітинг відстояти свою свободу.

– Російські військові навіть не знають, що це таке – мати свободу. Їх нагнали сюди, чесно кажучи, ніби засуджених. Засуджених на смерть, засуджених ганьбу, – висловився Зеленський.

В Запорізькій області потрапила під обстріл колона з мирними мешканцями, де їхало багато дітей. Четверо малюків госпіталізовані, двоє – у важкому стані.

Також протягом дня спрацювали вісім гуманітарних коридорів – у Київській, Донецькій і Луганській області, у містах Ворзель, Буча, Велика Димерка, Маріуполь, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна і Кремінна.

Врятували 8 тис. 57 людей. Зеленський подякував усім, хто приєднався до порятунку та допомозі українців.

Також президент повідомив, що сьогодні вдалось доправити понад 200 т гуманітарної допомоги.

– Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Нідерландів Рютте і президентом Франції Емануелем Макроном. Координуємо наші позиції напередодні важливих самітів у Європі, – зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, 24 березня відбудуться зустрічі Великої сімки, лідерів держав НАТО і Євросоюзу на якій обов’язково звучатиме позиція України.