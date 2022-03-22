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Факты / Украина / Общество

В Краматорске враг применил фосфорные боеприпасы

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Ракетний удар РФ по Краматорську

В городе Краматорск Донецкой области оккупанты применили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на видео первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого.

— Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции – это для цивилизованного мира. А орки пришли освобождать. И освобождать они умеют только так. Но вы будете гореть, как пылает этот фосфор, – написал Белошицкий.

Напоминаем, что фосфорные боеприпасы – тип воспламеняемых боеприпасов, снаряженных белым фосфором. В результате удара фосфорной бомбой вспыхивает сильный пожар, который трудно потушить.

При попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги. Он ядовит для человека. Смертельная доза составляет 0,05-0,15 грамм.

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