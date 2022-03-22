У Краматорську ворог застосував фосфорні боєприпаси

У місті Краматорськ Донецької області окупанти застосували фосфорні боєприпаси.

Про це повідомляє НВ з посиланням на відео першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

– Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор, — написав Білошицький.

Нагадуємо, що фосфорні боєприпаси — тип запальних боєприпасів, споряджених білим фосфором. Внаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити.

Під час потрапляння на шкіру людини білий фосфор викликає важкі хімічні опіки. Він отруйний для людини. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г.