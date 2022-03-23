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Факты / Украина / Общество

Враг минирует населенные пункты: куда обращаться, если нашел подозрительный предмет

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
небезпека, міни

Враг минирует украинские населенные пункты, преимущественно отступая со своих позиций. Об этом украинцев предупредили в Госспецсвязи.

Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве, в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог и т.д.

— В городах, в первую очередь – это предметы, которые могут представлять ценность в оккупированном городе: мобильный телефон, оружие или его детали, аптечки, продуктовые наборы, детские игрушки и т.д. Также уже зафиксированы случаи минирования тел погибших. В лесах и селах – это преимущественно “растяжки”, которые фактически должны разоблачить местонахождение укрытия или схронов, — говорится в сообщении.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет

  1. Ни в коем случае не трогайте его.
  2. Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102).
  3. Предупредите прохожих о возможной опасности.
  4. Отойдите подальше от подозрительного предмета.
  5. Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

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Фото: Depositphotos

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