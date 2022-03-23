Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Про це попередили українців у Держспецзв’язку.

Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі, у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

– У містах, у першу чергу – це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупованому місті: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах – це переважно “розтяжки”, які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів, – йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет