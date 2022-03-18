В МВД дали советы по выявлению российских диверсантов: на что обращать внимание

Правоохранительная система Украины ожидает активизации российских диверсионно-разведывательных групп параллельно с активизацией войск РФ.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

– Мы видим в течение последних нескольких месяцев увеличение активности российских спецслужб – в среднем в пять раз, – сказал он.

Он добавил, что украинские кибервойска развили беспрецедентную активность против Российской Федерации в киберпространстве, что не идет в сравнение с теми усилиями, которые на это тратит Россия.

Замглавы МВД прокомментировал усиленный комендантский час в украинской столице, во время которого отлавливали российских диверсантов.

— Диверсионно-разведывательные группы могут выполнять самые разные задачи: от заказных убийств до терактов или диверсий на объектах критической инфраструктуры. Соответственно, варьируются вооружение ДРГ, их специализация и численный состав, — констатировал замминистра.

Евгений Енин сообщил, что украинские власти ожидают активизации российских войск на фоне активизации ДРГ в разных городах Украины.

Он посоветовал гражданам следить за своим окружением. Возможно, новые жители поселились поблизости в вашем доме. Возможно, вы заметите, что кто-то залезает или вылезает из канализационного люка. Подозрение также могут вызвать лица, сидящие в машине с выключенным светом, которые ведут себя нетипично или же плохо ориентируются в городе.

В любом случае следует звонить на горячую линию 102 и сообщать правоохранителям о замеченных особенностях вокруг.

Фото: Eugene Enin