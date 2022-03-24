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Факты / Украина / Общество

В Винницкой области передали на национализацию 21 вагон с российскими минудобрениями

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
націоналізовані вагони рф

В Винницкой области изъяли 21 вагон российских минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

БЭБ было установлено 386 субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарами которых являются физические или юридические лица РФ и Беларуси. Именно к их деятельности приковано внимание сотрудников Бюро, которые вовлечены в состав рабочей группы на территории Винницкой области.

На данный момент проводится комплекс мер, среди которых содействие национализации российского имущества, находящегося на территории области.

— Установлено, что на нескольких железнодорожных станциях области находится 21 вагон с минеральными удобрениями, принадлежащими предприятиям России. Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей – более 1400 т. Ориентировочная стоимость минудобрений составляет около 24 млн грн, – говорится в сообщении.

Кроме того, обнаружено шесть вагонов с моторной смазкой, принадлежащей предприятиям из РФ. Общий вес смазки составляет около 300 тонн, осуществляется оценка ТМЦ.

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Соответствующие материалы сотрудники БЭБ уже передали в Винницкую военно-гражданскую администрацию для проведения дальнейшей процедуры национализации.

В БЭБ отметили, что меры по выявлению и анализу имущества предприятий, владельцем которых является РФ, с целью дальнейшей национализации продолжаются.

Источник: Бюро экономической безопасности

Фото: Бюро экономической безопасности

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