На Вінниччині передали на націоналізацію 21 вагон із російськими міндобривами

У Вінницькій області вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

БЕБ було встановлено 386 суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи РФ та Білорусі. Саме до їхньої діяльності нині прикута увага співробітників Бюро, які залучені до складу робочої групи на території Вінницької області.

Наразі проводиться комплекс заходів, серед яких сприяння націоналізації російського майна, що перебуває на території області.

— Встановлено, що на декількох залізничних станціях області перебуває 21 вагон з мінеральними добривами, які належать підприємствам Росії. Загальна вага тимчасово затриманих товарно-матеріальних цінностей – понад 1400 т. Орієнтовна вартість міндобрив становить близько 24 млн грн, – йдеться у повідомленні.

Крім того, виявлено шість вагонів з моторним мастилом, яке належить підприємствам з РФ. Загальна вага мастила становить майже 300 тонн, здійснюється оцінка ТМЦ.

Відповідні матеріали співробітники БЕБ вже передали до Вінницької військово-цивільної адміністрації для проведення подальшої процедури націоналізації.

У БЕБ зазначили, що заходи щодо виявлення та аналізу майна підприємств, власником яких є РФ, з метою його подальшої націоналізації тривають.

Джерело: Бюро економічної безпеки

Фото: Бюро економічної безпеки