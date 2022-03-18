Быть ли урожая в 2022 году: аграрии рассказали о ситуации в Украине

Фермеры оккупированной Херсонской области начали весенние полевые работы. Сначала подкармливают озимую пшеницу. Аграрии говорят, что старт несколько задержался из-за холодного марта, но посевы хорошо перенесли зиму.

В Николаевской области внесение удобрений стартовало на неоккупированных землях правобережья Южного Буга. Врагу не дали захватить запад области, там свободны украинские территории. Хотя на полях хватает вражеских мин, поэтому сначала там должны поработать пиротехники.

– Сегодня первые дни, когда мы уже вышли в поле. Я надеюсь, что удастся поработать, подкормить, потому что где-то не пускают на поля, где-то проблемы блокпосты проехать. Настроение поднялось, когда у поля начали выходить, — говорит фермер из Николаевщины Руслан Нерода.

Агрессоры прицельно уничтожают сельскохозяйственную технику. Об этом заявляют наши военные. Враг также отбирает тракторы для создания укреплений. Это чревато продовольственной безопасностью Украины. Потери озимых от боевых действий аграрии оккупированной Херсонской области оценили пока в 3%. Поэтому на юге призывают фермеров не медлить с полевыми работами, где это возможно. Для механизаторов готовят освобождение от службы.

Минэнерго обещает аграриям доставить солярку и бензин по заявке. Для мелких и средних фермеров правительство компенсирует ставку по кредитам на посевную. Власти не видят причин для нехватки продовольствия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.