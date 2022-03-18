Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 22 день войны
Убили Убили
109 детей
Ранили Ранили
>130 детей
Факты / Видео / Украина

Быть ли урожая в 2022 году: аграрии рассказали о ситуации в Украине

Елена Горячева Журналистка программы Факты ICTV

Фермеры оккупированной Херсонской области начали весенние полевые работы. Сначала подкармливают озимую пшеницу. Аграрии говорят, что старт несколько задержался из-за холодного марта, но посевы хорошо перенесли зиму.

В Николаевской области внесение удобрений стартовало на неоккупированных землях правобережья Южного Буга. Врагу не дали захватить запад области, там свободны украинские территории. Хотя на полях хватает вражеских мин, поэтому сначала там должны поработать пиротехники.

– Сегодня первые дни, когда мы уже вышли в поле. Я надеюсь, что удастся поработать, подкормить, потому что где-то не пускают на поля, где-то проблемы блокпосты проехать. Настроение поднялось, когда у поля начали выходить, — говорит фермер из Николаевщины Руслан Нерода.

Агрессоры прицельно уничтожают сельскохозяйственную технику. Об этом заявляют наши военные. Враг также отбирает тракторы для создания укреплений. Это чревато продовольственной безопасностью Украины. Потери озимых от боевых действий аграрии оккупированной Херсонской области оценили пока в 3%. Поэтому на юге призывают фермеров не медлить с полевыми работами, где это возможно. Для механизаторов готовят освобождение от службы.

Минэнерго обещает аграриям доставить солярку и бензин по заявке. Для мелких и средних фермеров правительство компенсирует ставку по кредитам на посевную. Власти не видят причин для нехватки продовольствия.

Читайте
Посевная кампания под угрозой срыва: враг массово уничтожает сельхозтехнику

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Развитие сельского хозяйства и поддержка аграриев: какие расходы заложены в госбюджете-2022
Развитие сельского хозяйства и поддержка аграриев: какие расходы заложены в госбюджете-2022
Падение урожая и подорожание продуктов: к чему может привести рост цен на газ
Падение урожая и подорожание продуктов: к чему может привести рост цен на газ
В Украине выросла стоимость гектара земли — в Минагрополитики назвали сумму
В Украине выросла стоимость гектара земли — в Минагрополитики назвали сумму
Цены на хлеб вырастут, несмотря на хороший урожай зерновых культур — причины подорожания
Цены на хлеб вырастут, несмотря на хороший урожай зерновых культур — причины подорожания
В Украине через 20-25 лет может полностью исчезнуть зима — председатель Укргидрометцентра
В Украине через 20-25 лет может полностью исчезнуть зима — председатель Укргидрометцентра
В Киеве встретили баржу с херсонскими арбузами
В Киеве встретили баржу с херсонскими арбузами
Перевернулся грузовик с зерном и вспыхнул огонь: на Харьковщине погиб водитель
Перевернулся грузовик с зерном и вспыхнул огонь: на Харьковщине погиб водитель
В Украине заработал рынок земли: на каких условиях и кому можно продавать участки
В Украине заработал рынок земли: на каких условиях и кому можно продавать участки
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка