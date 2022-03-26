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Факты / Украина / Общество

Коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины: Цареву сообщили о подозрении

Марта Бондаренко редактор ленты
Коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины: Цареву сообщили о подозрении

Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и коллаборационной деятельности бывшему депутату от Партии регионов Олегу Цареву. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Бывший народный депутат неоднократно высказывался в поддержку действий российских оккупантов и оправдывал военное вторжение России. Теперь ему за это может грозить пожизненное лишение свободы.

— Царев неоднократно пропагандировал против интересов государства, депутатом которого работал. Для Царева война в Украине – именно то. Для него украинские человеческие жизни ничего не стоят, – отметила Венедиктова.

Она также напомнила, как Царев обратился к Александру Вилкулу и предложил ему сдать Кривой Рог оккупантам. Однако ответ Вилкула был лаконичным и понятным.

Документированием противоправной деятельности занимались работники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением СБУ и процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Царев неоднократно в своем Telegram-канале призвал к изменению границ территории и государственной границы Украины, установленной Конституцией Украины.

— Эти призывы привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора, его вооруженным формированиям и к сотрудничеству с ними, — подчеркнула генпрокурор.

Олег Царев объявлен подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Теперь экс-нардепу грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Фото: УНИАН

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