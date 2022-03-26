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Факти / Україна / Суспільство

Колабораціонізм і посягання на територіальну цілісність України: Царьову повідомили про підозру

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Колабораціонізм і посягання на територіальну цілісність України: Царьову повідомили про підозру

Генпрокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та колабораційній діяльності колишньому депутату від Партії регіонів Олегу Царьову. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Колишній народний депутат неодноразово висловлювався на підтримку дій російських окупантів і виправдовував воєнне вторгнення Росії. Тепер йому за це може загрожувати довічне позбавлення волі.

— Царьов неодноразово пропагував проти інтересів держави, депутатом якої працював. Для Царьова війна в Україні — саме те. Для нього українські людські життя нічого не варті, — зазначила Венедіктова.

Вона також нагадала, як Царьов звернувся до Олександра Вілкула і запропонував йому здати Кривий Ріг окупантам. Проте відповідь Вілкула була лаконічною і зрозумілою.

Документуванням протиправної діяльності займалися працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Царьов неодноразово у своєму Telegram-каналі закликав до зміни меж території та державного кордону України, встановленого Конституцією України.

— Ці заклики призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень і дій держави-агресора, її збройних формувань та до співпраці з ними, — наголосила генпрокурор.

Олегу Царьову оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Тепер екснардепу загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Фото: УНІАН

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