В городе Изюм (Харьковская область), вокруг которого идут тяжелые бои, два местных депутата, бывший городской голова, а также бывший милиционер пошли на сотрудничество с российскими захватчиками.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник.

Он напомнил, что уже более двух недель Изюм находится в блокаде врага. При этом северная часть города оккупирована войсками РФ.

Власти города пытаются организовать доставку гуманитарной помощи и эвакуацию жителей. В то же время, украинские военные героически защищают Изюм и противостоят попыткам врага полностью оккупировать город.

– Но между тем в самом городе сейчас совершается преступление! Государственная измена! Депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим работником милиции Владиславом Соколовым и экс-мэром Александром Божковым начали сотрудничество с российскими оккупантами, — подчеркнул Стрельник.

По его словам, указанные лица:

• предоставляют войскам РФ информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины;

• передают врагу данные о местных предпринимателях, активистах, военнослужащих территориальной обороны, а также о членах их семей;

• под видом предоставления “гуманитарной помощи” собирают персональные данные жителей, оставшихся в городе;

• распространяют дезинформацию среди местных жителей, которые находятся без средств связи, что якобы государственные и городские власти “сдали” города Киев, Харьков и Изюм;

• призывают всех, кто сейчас находится в заблокированном городе, сотрудничать с российскими захватчиками.

Максим Стрельник подчеркнул, что такие действия Фомичевского, Козлова, Соколова и Божкова являются государственной изменой. В связи с этим он обратился к правоохранительным органам Украины с официальным заявлением о совершении организованной группой лиц в Изюме преступления, предусмотренного ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Стрельник также опубликовал аналогичное видеообращение городского головы Изюма Валерия Марченко. Он тоже обратился к правоохранительным органам и Службе безопасности Украины с призывом привлечь указанных четырех человек к ответственности по законам военного времени.

Известно, что Анатолий Фомичевский был представителем партии ОПЗЖ, Юрий Козлов – Блока Светличной Вместе!, а Александр Божков – Партии регионов.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон, которым в Уголовный кодекс была включена статья 111-1 Коллаборационная деятельность. Она предусматривает уголовную ответственность за коллаборационную деятельность – сознательное сотрудничество с врагом в ущерб собственному государству.

Так, публичные призывы к поддержке действий государства-агрессора и к сотрудничеству с РФ наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

В то же время, если гражданин Украины добровольно занимает должности (связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций) в созданных РФ незаконных органах власти на временно оккупированной территории, его могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет.

За осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с РФ и его оккупационными органами, направленной на поддержку государства-агрессора, предусмотрено лишение свободы сроком от 10 до 12 лет.

Накануне Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ (до 12 лет лишения свободы). Этот документ должен еще подписать президент.

Источник: Максим Стрельник

Фото: Операция объединенных сил