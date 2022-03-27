Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что сейчас чувствуют украинские матери. В публикации Daily Mail в честь Дня Матери 27 марта в Великобритании Елена заявила, что плачет при виде могил во дворе обычного жилого комплекса.

— Мертвые и дети — эти два слова отказываются стоять рядом. Как мать, я знаю, что их невозможно даже произнести. Это означает разбитые сердца, разбитые семьи и разбитые судьбы, — считает первая леди Украины.

В публикации популярного издания Зеленская рассказала истории погибших детей, жизнь которых оборвалась на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля.

— По меньшей мере 38 детей были убиты, когда я впервые рассказала о них. Сейчас, пока я пишу эту колонку, передо мной фото 11-летней гимнастки Екатерины Дьяченко. Ее дом рухнул во время обстрела, что сделало ее 135-м украинским ребенком, убитым Россией и ее агрессивной войной, — добавила Елена.

Во Львове посреди тихой площади разложили 109 пустых детских колясок в честь детей, убитых Путиным. Это было ужасное зрелище.

— Меня спросили, плачу ли я на войне. Да, плачу. Недавно я видела могилу во дворе обычного жилого комплекса. На нем была самодельная табличка: Мама. Сын и даты их жизни. Вот так соседи хоронят погибших под постоянными обстрелами в наших городах — Мариуполе, Буче и Гостомеле, — поделилась своими переживаниями Зеленская.

Супруга президента Украины добавила, что убийство мирных жителей до сих пор шокирует. Нашим детям безопаснее рождаться в бомбоубежищах, чем в больницах. Ведь Россия бомбит роддома.