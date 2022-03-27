Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що наразі відчувають українські матері. У публікації Daily Mail на честь Дня Матері 27 березня у Великій Британії Олена заявила, що плаче побачивши могили у дворі звичайного житлового комплексу.

– Мертві та діти – ці два слова відмовляються стояти поруч. Як мати, я знаю, що їх неможливо навіть вимовити. Це означає розбиті серця, розбиті сім’ї та розбиті долі, – вважає перша леді України.

У публікації популярного видання Зеленська розповіла історії загиблих дітей, життя яких обірвалося на тлі широкомасштабного вторгнення Росії до України з 24 лютого.

– Щонайменше 38 дітей було вбито, коли я вперше розповіла про них. Зараз, поки я пишу цю колонку, переді мною фото 11-річної гімнастки Катерини Дяченко. Її будинок обвалився під час обстрілу, що зробило її 135-ю українською дитиною, вбитою Росією та її агресивною війною, – додала Олена.

У Львові серед тихої площі розклали 109 порожніх дитячих візків на честь дітей, убитих Путіним. Це було страшне видовище.

– Мене запитали, чи я плачу на війні. Так, плачу. Нещодавно я бачила могилу у дворі звичайного житлового комплексу. На ньому була саморобна табличка Мама. Син та дати їхнього життя. Ось так сусіди ховають загиблих під постійними обстрілами в наших містах – Маріуполі, Бучі та Гостомелі, – поділилася своїми переживаннями Зеленська.

Дружина президента України додала, що вбивство мирних жителів шокує. Нашим дітям безпечніше народжуватися у бомбосховищах, ніж у лікарнях. Адже Росія бомбить пологові будинки.