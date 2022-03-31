Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та розповів про відведення російських військ та дипломатичні переговори.

Глава держави зазначив, що наразі триває переговорний процес з РФ, проте поки у словах влади країни-агресора немає жодної конкретики.

– Продовжується переговорний процес, але це поки що це просто слова. Поки без конкретики. Є також інші слова про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але водночас бачимо, що відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що ми боротимемося за кожен метр нашої землі та кожну людину.

– Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це головне. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину, – сказав президент.

За словами Зеленського, сьогодні був складний дипломатичний день. Зокрема, на цьому фронті є три відомі пріоритети – зброя для України, нові санкції та фінансова підтримка нашої держави.

Крім цього, за поданням Головнокомандувача Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 122 захисників, з них 23 – посмертно.