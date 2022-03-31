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Факти / Україна / Суспільство

На Черкащині націоналізують 400 вагонів, які належать РФ та Білорусі

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
націоналізований вагон

Бюро економічної безпеки виявило у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю підприємств РФ та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Також у зоні митного контролю, одного з міст області, виявлено залізничний вагон із електрообладнанням (12 тягових електродвигунів та 12 якорів тягових двигунів), що належить білоруському підприємству.

— Наразі здійснюється оцінка вартості залізничного рухомого складу та електрообладнання, – повідомили у пресслужбі БЕБ.

Виявлені товарно-матеріальні цінності направили до Укрзалізниці та військово-цивільної адміністрації Черкаської області для ухвалення рішення щодо подальшої націоналізації.

Нещодавно у Вінницькій області БЕБ вилучило 21 вагон російських мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн.

Було встановлено 386 суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи РФ та Білорусі. Також було виявлено шість вагонів з моторним мастилом, яке належить підприємствам з РФ. Загальна вага мастила становить майже 300 тонн.

Джерело: БЕБ

Фото: БЕБ

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