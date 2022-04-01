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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ відновили контроль над 15 населеними пунктами в Україні – Генштаб

Юля Захарченко редакторка стрічки
українські військові

Росія здійснює повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог завдає систематичних ракетно-бомбових та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, будівлях органів держуправління та українським містам.

Підрозділи ЗСУ відновили контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна.

Ворожі війська здійснюють перегрупування та можуть зосередити основні зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

На Сіверському напрямку противник продовжує блокування міста Чернігова. Водночас спостерігається переміщення військ Центрального військового округу до районів на малій відстані від держкордону України.

Після відходу ворога підрозділи ЗСУ взяли під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.

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На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста.

На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець. У Генштабі ЗСУ припустили, що російська армія здійснюватиме посилення угруповання ворожих військ на Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках. Продовжує завдавати авіаційних ударів по населених пунктах.

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Фото: Depositphotos

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