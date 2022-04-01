Дистанционно управляли из России: в Харькове СБУ разоблачила вражескую ботоферму

В Харькове разоблачили новую вражескую ботоферму, работавшую исключительно по украинским военным и работникам правоохранительных ведомств. Российские наемники рассылали сообщения с предложениями сдаться и перейти на сторону захватчиков.

По данным Службы безопасности Украины, таким образом российские специальные службы пытались совершить специальную информационную операцию и расшатать морально-психологическое состояние наших силовиков.

— Результат событий предрешен! Будьте благоразумными и откажитесь от поддержки дискредитировавшего себя национализма и руководителей страны, уже бежавших из столицы, — писали наемники РФ в лживых сообщениях.

Ботоферму быстро обнаружили и обезвредили киберспециалисты Службы безопасности Украины. За время своей недолгой работы по этому каналу захватчики отправили около 5 тыс. сообщений.

Все оборудование враги разместили в Днепропетровской области, однако дистанционно управляли с территории России.

Хозяин дома признался, что даже не догадывался о своей роли в “спецоперации” российских наемников. Правоохранители изъяли всю технику, а со всеми причастными украинские правоохранители проводят соответствующие мероприятия.