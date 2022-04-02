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Факты / Украина / Общество

В Румынию и Молдову без очередей: какая ситуация на пунктах пропуска

Юля Захарченко редактор ленты
кордон України

По состоянию на 2 апреля, на пунктах пропуска с Румынией и Молдовой не наблюдаются очереди. В Государственной пограничной службе рассказали о ситуации на границе с соседними государствами.

Очереди на границе

Польша:

  • Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Грушев, Смольница — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Краковец – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Шегини – 65 л/а, 0 автобусов, 60 пешеходов.

Словакия:

  • Малый Березный, Малые Селменцы – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Ужгород – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

  • Тиса – 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Звонковое, Косино, Лужанка — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Вилок – 20 л/а, 0 пешеходов.

Румыния: очередей нет.

Молдова: очередей нет.

По данным Государственной пограничной службы, ежедневно самые большие очереди наблюдаются на пунктах пропуска на территорию Польши, Словакии и Венгрии, а самые маленькие – в Румынию и Молдову.

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Фото: УНИАН

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