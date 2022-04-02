В Румынию и Молдову без очередей: какая ситуация на пунктах пропуска

По состоянию на 2 апреля, на пунктах пропуска с Румынией и Молдовой не наблюдаются очереди. В Государственной пограничной службе рассказали о ситуации на границе с соседними государствами.
Очереди на границе
Польша:
- Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Грушев, Смольница — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Краковец – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Шегини – 65 л/а, 0 автобусов, 60 пешеходов.
Словакия:
- Малый Березный, Малые Селменцы – 0 л/а, 0 пешеходов;
- Ужгород – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Венгрия:
- Тиса – 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Звонковое, Косино, Лужанка — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Вилок – 20 л/а, 0 пешеходов.
Румыния: очередей нет.
Молдова: очередей нет.
По данным Государственной пограничной службы, ежедневно самые большие очереди наблюдаются на пунктах пропуска на территорию Польши, Словакии и Венгрии, а самые маленькие – в Румынию и Молдову.