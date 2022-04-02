До Румунії та Молдови без черг: яка ситуація на пунктах пропуску

Станом на день 2 квітня, на пунктах пропуску з Румунією та Молдовою не спостерігаються черги. У Державній прикордонній службі розповіли про ситуацію на кордоні України з сусідніми державами.

Черги на кордоні

Польща:

Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська, Грушів, Смільниця – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Краківець – 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Шегині – 65 л/а, 0 автобусів, 60 пішоходів.

Словаччина:

Малий Березний, Малі Селменці – 0 л/а, 0 пішоходів;

Ужгород – 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

Тиса – 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

Дзвінкове, Косино, Лужанка – 0 л/а, 0 пішоходів;

Вилок – 20 л/а, 0 пішоходів.

Румунія: черг немає.

Молдова: черг немає.

За даними Державної прикордонної служби, щодня найбільші черги спостерігаються на пунктах пропуску на територію Польщі, Словаччини та Угорщини, а найменші – до Румунії та Молдови.