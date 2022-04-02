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Факти / Україна / Суспільство

До Румунії та Молдови без черг: яка ситуація на пунктах пропуску

Юля Захарченко редакторка стрічки
кордон України

Станом на день 2 квітня, на пунктах пропуску з Румунією та Молдовою не спостерігаються черги. У Державній прикордонній службі розповіли про ситуацію на кордоні України з сусідніми державами.

Черги на кордоні

Польща:

  • Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська, Грушів, Смільниця – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • Краківець – 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • Шегині – 65 л/а, 0 автобусів, 60 пішоходів.

Словаччина:

  • Малий Березний, Малі Селменці – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • Ужгород – 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

  • Тиса – 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • Дзвінкове, Косино, Лужанка – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • Вилок – 20 л/а, 0 пішоходів.

Румунія: черг немає.

Молдова: черг немає.

За даними Державної прикордонної служби, щодня найбільші черги спостерігаються на пунктах пропуску на територію Польщі, Словаччини та Угорщини, а найменші – до Румунії та Молдови.

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Фото: УНІАН

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