Професор, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАНУ Елла Лібанова стверджує, що такого рівня єднання та підтримки влади, як той, що фіксують сьогодні соціологи в Україні, не можна порівняти з жодним періодом в українській історії.

Вона уточнила, що це безпосередньо пов’язано з війною між Україною та Росією – за її словами, після досягнення миру такого рівня єднання не буде.

– Тому що коли сьогодні запитують людей, чи у правильному напрямку рухається країна – вони відповідають “Так!”. Це означає, що вони асоціюють усе це із відсіччю ворогові. У мирні часи такого бути не може, та цього й не треба. У демократичній країні такої довіри не може бути в принципі. Але якщо ми збережемо рівень довіри не на сьогоднішніх 90%, а, припустимо, на 70% – це все одно буде чудово, – зазначила вона.

Лібанова також висловила думку, що у разі, якщо війна затягнеться на довгий час, частина переселенців з України можуть не повернутися на Батьківщину після перемоги – оскільки їхнє життя за кордоном вже буде влаштоване.

Особливо це стосується тих випадків, коли було зруйновано їхнє житло, зазначає професор.

Також вона заявила, що є ризик, що виникне різке зростання випадків виїзду українців за кордон після перемоги: ті, чиє життя вже влаштувалося, почнуть перевозити до себе в інші країни своїх родичів та членів сімей, які залишалися до цього в Україні з тієї чи іншої причини.

– Тому ми маємо робити все, щоб ці люди продовжували почуватися українцями, щоб вони відчували зв’язок із Батьківщиною. Щоб вони знали про те, яку допомогу надаватиме суспільство та влада, коли вони повертатимуться. Що буде допомога у відбудові житла, що будуть якісь компенсаційні виплати, що буде допомога із працевлаштуванням чи навчанням, що будуть робочі місця і там буде пристойна зарплата, – сказала Лібанова.

Вона зазначила, що те, що величезна кількість мігрантів, більшість з яких – чоловіки, повернулися до України після початку війни для того, щоб захищати Батьківщину, означає, що вони зберігають зв’язок зі своєю країною.

Також професор попередила, що існує ризик розколу між людьми, які найбільше постраждали від цієї війни, тими, хто постраждав менше та тими, хто не постраждав взагалі. Вона закликала свідоме суспільство зробити все, щоб уникнути такого розколу.