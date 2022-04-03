«В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», — сказал президент страны-агрессора Владимир Путин 24 февраля в день нападения на Украину.

На шестую неделю войны оккупация части Херсонской и Запорожской областей – едва ли не единственное достижение российской армии, притом что ВСУ в большей части этих районов просто отступали ради сохранения сил для дальнейшей обороны.

Что делать с этой оккупацией в РФ, похоже, не очень понимают. С созданием оккупационных администраций на занятых территориях у агрессора возникли огромные проблемы. В первую очередь, из-за безумного сопротивления местного населения, которое для россиян стало полной неожиданностью.

Неоправданные ожидания

Если верить кремлевской пропаганде, то на преимущественно русскоязычном юго-востоке Украины местное население должно было встречать российскую армию с хлебом, солью и благодарностью за «освобождение».

Похоже, армейское руководство РФ и само поверило в эту сказку, рассказывая солдатам о победном марше, но реальность оказалась совсем иной.

Уже в Геническе Херсонской области, первом населенном пункте Украины, занятом оккупантами, местная бабушка посоветовала российскому солдату насыпать семена в карман, чтобы они проросли после его смерти на нашей земле. Невооруженные местные украинцы останавливали российские танки и требовали уйти.

Украинский Юг охватила целая волна митингов против захватчиков. Жители Мелитополя, Энергодара, Бердянска, Каховки, Геническа, Херсона и других городов не боятся и продолжают выходить на протесты против вооруженных российских военных, иногда даже вступая с ними в драки. И именно такое сопротивление полностью разрушает планы агрессора.

Все местные отказываются сотрудничать. Россияне вообще к этому не были готовы. Никто с флагами и цветами не встречал, поэтому теперь приходится действовать с колес. Они ведь думали, что украинская система власти останется, сменятся только максимум руководители. Но местные отказываются сотрудничать, – отмечает в разговоре с Фактами ICTV сотрудник украинских спецслужб, который сейчас работает непосредственно возле оккупированных районов.

На Юге ни один городской или сельский голова не согласился на сотрудничество с агрессором. А местные депутаты демонстративно слагали мандаты, чтобы не иметь ничего общего с оккупационным режимом. Поэтому у россиян возникла безумная нехватка людей, которых хоть как-то можно было бы представить в рамках новой легитимной власти.

Не очень помогает и включение российской пропаганды по ТВ, особенно в условиях продолжения работы украинского интернета, как в Херсоне, например.

Удивительно, что в Кремле до сих пор верят, что башня с российским телевидением убедит местных, что ими все эти годы правила хунта с русскоязычным евреем во главе, а сейчас началось антифашистское освобождение. Что украинцев можно купить за российскую гуманитарку, хотя до прихода так называемых освободителей люди могли свободно покупать все что угодно в магазинах.

Им на каждом этапе непросто. Люди хотят услышать конкретику, что здесь будет? Россия? Или какие-нибудь народные республики? Ответа у оккупантов нет. Они ведь видели судьбу народных республик на Донбассе. В том же Мелитополе стоят уже месяц, и за этот месяц нет ни одного решения, — отмечает сотрудник спецслужб.

Примечательно, что даже с раздачей той же российской гуманитарки оккупанты до сих пор не смогли на Юге снять ни одного пропагандистского сюжета. То есть явно что-то пошло не так.

Ответ на сопротивление украинцев у россиян один – террор. Похищают мэров, журналистов, активистов. Но это только приводит к новым протестам.

Попытки заработать

В столице украинской черешни Мелитополе Запорожской области чем-то вроде «народного мэра» объявили местную депутатку от ОПЗЖ и бывшего заводского бухгалтера Галину Данильченко.

Законного мэра города Ивана Федорова похитили российские военные, а затем обменяли на военнопленных срочников РФ. Тоже, кстати, показательный жест от украинских властей мэрам оккупированных территорий – мы вас не бросим.

С Данильченко отказываются сотрудничать большинство городских служб. Например, она пыталась запустить учебный процесс – все 18 директоров местных учебных заведений уволились. Данильченко ответила репрессиями – некоторых директоров похитили, вывезли за несколько километров от города и заставили возвращаться домой пешком.

Это вообще распространенный в Мелитополе способ принуждения. Местную жительницу Светлану, с которой удалось пообщаться Фактам ICTV, тоже так вывозили после проукраинского митинга.

У нас здесь много проукраинских людей, которые от своей позиции отказываться не собираются. Понятно, что ничего здесь не сделаем голыми руками, военные во всех домах сидят, но нервы испортим, – говорит Светлана.

По ее словам, особые проблемы в городе с наличными и горючим, и на этом уже некоторые пытаются заработать.

Дефицит лекарств

Похожие проблемы в Херсоне – единственном областном центре и крупнейшем украинском городе, оккупированном россиянами.

В Херсоне никаких «народных мэров» до сих пор нет, хотя ХНРом местных пугают уже давно. Городской голова Игорь Колыхаев продолжает руководить городом, несмотря на оккупацию.

Город не сдается. Пытается, как может, жить «нормальной» жизнью. В Херсоне меняют уличные фонари, убирают улицы, вывозят мусор, ходят троллейбусы, маршрутки. Начали осторожно ездить загородные автобусы. Уже можно добраться до Скадовска и Геническа. Провели городской субботник. Поликлиники принимают пациентов. Кто-то вакцинируется и лечится от коронавируса. Городские власти каждый день на своих страницах в интернете отчитываются о ситуации, по телевизору – только российские телеканалы, — рассказывает Фактам ICTV местная жительница Елена.

При этом в городе есть проблемы с продуктами и лекарствами, ведь из Украины полностью прекращены поставки.



По словам Елены, ситуацию с продуктами каким-то образом улучшает открытие рынков, но там продают все только за наличные, запасы которых в банкоматах, по понятным причинам, не пополняют.

Пока продукты есть. Цены, правда, уже космические. Многие, глядя на цену сахара в 90 гривен за килограмм, шутят, что уже подешевел. Деньги обналичить – та еще проблема. Простоял к банкомату всего два часа? Счастливчик! – делится женщина.

В Херсоне введен комендантский час с 20.00, светофоры выключены. Люди из города выезжают, но, как говорит Елена, на свой страх и риск. На блокпостах не понятно, она слышала, что некоторых разворачивали, к тому же достать горючее в городе – тоже проблема.

Никто не хочет в Россию! Херсон – это Украина! И точка! Соседи, особенно старшего возраста, подходят и постоянно в надежде спрашивают: «Ну, когда же? Когда нас освободят и все это закончится?». И все плачут. С каждым днем ​​все труднее. Живем только надеждой. Стараемся подбадривать друг друга. Очень ждем освобождения и верим в ВСУ, — подчеркивает женщина.

Для многих в Украине сопротивление местных южан – стало чуть ли не главным откровением войны. После него продолжительную оккупацию этих территорий не примет ни украинское общество, ни международное сообщество. До какого бы «больного креатива», как говорит Владимир Зеленский, Россия здесь не додумалась.