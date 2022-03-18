О своем пребывании в плену путинских оккупантов рассказал освобожденный мэр Мелитополя Иван Федоров.

В эфире украинского телемарафона вечером 18 марта он заявил, что в течение всех шести дней плена не покидал территорию города Мелитополь.

– Все шесть дней я находился в мелитопольском СИЗО, – подтвердил мер.

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что Ивана Федорова якобы вывезли в оккупированный Луганск, где обвинили в “терроризме”.

После задержания оккупанты заставляли Ивана Федорова подписывать документы об официальном назначении предательницы Галины Данильченко, однако этого тоже не произошло.

Действующий мэр Мелитополя также опроверг слухи о пытках во время пребывания в плену, однако рассказала, что в соседних камерах были слышны звуки пыток других задержанных мелитопольцев.

– Я находился в камере размером 15 м кв., и вокруг меня было десять вооруженных солдат РФ. Их пожелания были, чтобы я и моя команда вышли на площадь Мелитополя и сказали, мол, уважаемое общество, так случилось, мы идем в Российскую Федерацию. Но это невозможно, – подчеркнул Иван Федоров.

Он также добавил, что после встречи с президентом Владимиром Зеленским 17 марта вернулся к исполнению обязанностей мэра Мелитополя. В городе, по словам мэра, настоящая гуманитарная катастрофа.