Полномасштабная российская агрессия поставила под удар вступительную кампанию в Украине в 2022 году. Правительство разрабатывает шаги для того, чтобы сделать поступление в учебные заведения в этом году комфортным, насколько это возможно в сегодняшних реалиях, и помочь студентам-контрактникам в вопросе оплаты обучения.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что в этом году абитуриенты будут сдавать мультипредметный тест, который будет охватывать три дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины.

— Учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине во время нашествия российской агрессии, мы не можем сегодня в полной мере обеспечить независимое оценивание в тех канонах и стандартах, происходивших традиционно. Учитывая безопасность и сигналы воздушной тревоги, вместо четырех тестов стандартного ВНО введен один национальный мультипредметный тест, состоящий из трех дисциплин. Это украинский язык, математика и история Украины. Его будут сдавать исключительно при поступлении на базе полного общего среднего образования на бакалавра. Например, курсанты будут поступать согласно правилам приема в военные заведения. На творческие специальности мультипредметный тест не нужно сдавать. Единственным результатом будет только талант и творческий конкурс.

Глава МОН объяснил, почему Министерство образования и науки решило выбрать для нового формата поступления именно эти три предмета.

— Я понимаю, что не бывает абсолютно правильных решений, которые устроили бы всех. Есть те, кто против, есть те, кто за. Многие вопросы сегодня задают почему именно эти три предмета, можете объяснить. Украинский язык и математика были обязательными для проведения государственной итоговой аттестации. Эти три предмета в полной мере изучались для получения сертификата общего среднего образования. Математика и украинский язык имеют наиболее прогностическую валидность по способности дальнейшего обучения абитуриента по любой специальности. Сейчас многие вопросы озвучиваются по истории Украины. Мол, дети учили английский язык, биологию, химию – мы не будем или не хотим сдавать историю. Слушайте, во время определения украинской идентичности, во время этого нашествия, во время этой агрессии – история Украины является определяющим генокодом украинства.

Из-за войны многие родители оказались без работы, и возможности оплатить полноценное обучение для своих детей. Министерство разрабатывает механизмы для поддержки студентов-контрактников, подчеркнул Шкарлет.