От медицинского туризма до информбезопасности: список ресурсов для бесплатного обучения

В Центре противодействия дезинформации создали перечень онлайн-ресурсов для образования, позволяющих учиться бесплатно. Среди них – Prometheus, Blue Array Academy и CyberBionic Systematics.

Ресурс Prometheus предоставляет украинцам бесплатный доступ к онлайн-курсам по разным темам: от медицинского туризма до информационной безопасности.

Курс Technical SEO Certification на английском языке можно пройти бесплатно на сайте Blue Array Academy, спикерами программы станут специалисты по технической оптимизации.

Также основам программирования можно научиться на образовательной платформе ITVDN.

В ЦПД отметили, что CyberBionic Systematics приглашает всех украинцев, стремящихся стартовать в изучении программирования, на бесплатный онлайн-курс C# Стартовый, который будет преподаваться на украинском языке.

ЦПД опровергает российские фейки

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, созданных российской пропагандой.

Среди них – сообщения Минобороны России об “украинских националистах на бандер-мобилях”, которые якобы из минометов обстреляли очереди возле магазинов и банкоматов, в результате чего погибли три человека. В ЦПД подчеркнули, что эта информация – неправда.