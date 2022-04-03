Повномасштабна російська агресія поставила під удар вступну кампанію в Україні у 2022 році. Уряд розробляє кроки для того, щоб зробити вступ до навчальних закладів цьогоріч комфортним, наскільки це можливо у сьогоднішніх реаліях, та допомогти студентам-контрактникам у питанні оплати навчання.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що цьогоріч абітурієнти складатимуть мультипредметний тест, який охоплюватиме три дисципліни: українську мову, математику та історію України.

– Враховуючи ту ситуацію, яка склалася в Україні під час навали російської агресії, ми не можемо сьогодні повною мірою забезпечити незалежне оцінювання у тих канонах та стандартах, які відбувалися традиційно. Враховуючи безпекову ситуацію та сигнали повітряної тривоги, замість чотирьох тестів стандартного ЗНО запроваджено один національний мультипредметний тест, який складається з трьох дисциплін. Це українська мова, математика та історія України. Він складатиметься виключно під час вступу на базі повної загальної середньої освіти на бакалавра. Наприклад, курсанти вступатимуть згідно з правилами приймання до військових закладів. На творчі спеціальності мультипредметний тест не буде складатися. Єдиним результатом буде лише талант і творчий конкурс.

Очільник МОН пояснив, чому Міністерство освіти і науки вирішило обрати для нового формату вступу саме ці три предмети.

– Я розумію, що не буває абсолютно правильних рішень, які б влаштували всіх. Є ті, хто проти, є ті, хто за. Багато питань сьогодні ставлять чому саме ці три предмети, чи можете пояснити. Українська мова та математика були обов’язковими для проведення державної підсумкової атестації. Ці три предмети повною мірою вивчались для отримання сертифікату повної загальної середньої освіти. Математика та українська мова мають найбільше прогностичну валідність щодо спроможності подальшого навчання абітурієнта за будь-якою спеціальністю. Зараз багато питань озвучують щодо історії України. Мовляв, діти вчили англійську мову, біологію, хімію – ми не будемо чи не хочемо складати історію. Слухайте, під час визначення української ідентичності, під час цієї навали, під час цієї агресії – історія України є визначальним генокодом українства.

Через війну багато батьків опинилися без роботи та можливості оплатити повноцінне навчання для своїх дітей. Міністерство розробляє механізми для підтримки студентів-контрактників, наголосив Шкарлет.