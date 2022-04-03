Санкционный маховик не должен останавливаться: Кулеба об уничтожении экономики РФ

Украина продолжает настаивать на более жестких санкциях против России. Речь идет о запрете на покупку газа, нефти и угля, закрытие портов для российских кораблей и отключение всех банков от SWIFT.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина продолжает настаивать на том, чтобы санкционный маховик не останавливался. Он добавил, что санкции должны быть не только персональными, но такими, которые затрагивают крупные экономические секторы РФ.

— И, безусловно, здесь королева всех санкций – запрет на покупку у РФ газа, нефти и угля. Это все равно что сломать иглу у Кощея. Это конец российской военной машины. Это самая сложная санкция, но мы над ней работаем, — отметил Кулеба.

В этом вопросе, по его словам, помогают такие старны, как США, Великобритания, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

— В то же время, пока такое решение не будет принято такими странами как Германия и Италия, то российская военная машина будет подпитываться теми деньгами, которыми они будут платить за газ и нефть, — подчеркнул глава МИД.

Еще Украина работает над такими санкциями как закрытие портов (и европейских, и американских) для российских кораблей и товаров. И, конечно, Киев не оставляет попыток отключить РФ от SWIFT.

— Вот это священная санкционная троица, над которой мы активно каждый день работаем, — отметил Кулеба.