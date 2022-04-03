Санкційний маховик не повинен зупинятись: Кулеба про знищення економіки РФ

Україна продовжує наполягати на жорсткіших санкціях проти Росії. Йдеться про заборону на купівлю газу, нафти та вугілля, закриття портів для російських кораблів та відключення всіх банків від SWIFT.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулєба.

За його словами, Україна продовжує наполягати на тому, щоби санкційний маховик не зупинявся. Він додав, що санкції мають бути не лише персональними, але й такими, що торкаються великих економічних секторів РФ.

– І, безперечно, тут королева всіх санкцій – заборона на купівлю в РФ газу, нафти та вугілля. Це все одно, що зламати голку у Кощія. Це кінець російської військової машини. Це найскладніша санкція, але ми над нею працюємо, – зазначив Кулеба.

З цього питання, за його словами, допомагають такі країни, як США, Велика Британія, Польща, Литва, Латвія та Естонія.

– У той самий час, поки таке рішення не буде ухвалено такими країнами як Німеччина та Італія, то російська військова машина підживлюватиметься тими грошима, якими вони платитимуть за газ та нафту, – наголосив глава МЗС.

Ще Україна працює над такими санкціями, як закриття портів (і європейських, і американських) для російських кораблів та товарів. І, звісно, Київ не залишає спроб відключити РФ від SWIFT.

– Ось це священна санкційна трійця, над якою ми активно щодня працюємо, – зазначив Кулеба.