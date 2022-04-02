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Факты / Мир

Санкции ЕС против России недостаточны для окончания войны – премьер-министр Польши

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Санкции ЕС против России недостаточны для окончания войны – премьер-министр Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что принятие жестких санкций ЕС против России было верным путем, однако этого недостаточно для окончания войны.

– Запрет на сотрудничество с российским энергетическим сектором будет бесполезен, если Европа продолжит покупать сырье у России, – сказал Моравецкий.

Он отметил, что, по некоторым оценкам, с начала войны страны ЕС перечислили Москве более €20 млрд на импорт энергоресурсов, но эти деньги питают военную машину Путина.

Моравецкий отметил, что решение об отключении РФ от системы SWIFT было ошибочным, поскольку оно распространяется только на отдельные банки, а не на другие российские финансовые учреждения или альтернативные платежные системы, такие как СПФС (Система передачи денежных сообщений).

– Не может быть, чтобы вместо того, чтобы жестоко наказать российского агрессора, мы пригрозили ему пальцем, и этим удовлетворены некоторые европейские лидеры. Такая позиция доказывает слабость ЕС и слабость всей Европы, слабость Запада, – сказал премьер.

Он оценил, что нынешние санкции неэффективны и недостаточны. Они должны касаться российских властей, российских элит, российских производителей и перевозчиков, а также российского общества.

– Одним словом, вся Россия должна заплатить за свои преступления в Украине, за убийства женщин и детей. Если мы действительно хотим остановить войну, санкции должны быть более жесткими. Мы должны прекратить покупку российских ресурсов и конфисковать собственность Российской Федерации, олигархов и их представителей, — сказал он.

Моравецкий напомнил о польском плане “дерусификации экономики”, согласно которому до конца 2022 года Польша полностью откажется от нефти РФ, а уже в конце весны – от российского угля.

По словам Моравецкого, такой план отказа от российских нефти и газа является самым радикальным в Европе.

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Источник: Anchor

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