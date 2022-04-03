Ночь со 2 на 3 апреля в Киеве была относительно спокойной. По данным КГГА, в столице сейчас работает инфраструктура, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели, а жителям города предоставляют все коммунальные услуги.

В воскресенье, 3 апреля, для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева будут работать Северный и Дарницкий мосты. Для общественного транспорта открыли Южный мост.

Сейчас в Киеве работает Гуманитарный штаб, помогающий обеспечить жителей столицы необходимыми медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости. Особенно людей пожилого возраста, лиц с особыми потребностями и матерей с маленькими детьми.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации жители Киева получили более 47 тысяч продуктовых наборов и около 42 тысяч горячих обедов.

Местные власти призвали киевлян быть осторожными и не выходить из дома без сильной нужды, а также соблюдать правила комендантского часа. Граждан просят следовать в укрытие сразу после первых сигналов воздушной тревоги.