Ніч з 2 на 3 квітня у Києві була відносно спокійною. За даними КМДА, у столиці зараз працює інфраструктура, комунальники, транспортники, медики та рятувальники, а жителям міста надають всі комунальні послуги.

У неділю, 3 квітня, для автомобільного сполучення лівого та правого берегів Києва працюватимуть Північний та Дарницький мости. Для громадського транспорту відкрили Південний міст.

Зараз у Києві працює Гуманітарний штаб, який допомогає забезпечити жителів столиці необхідними медикаментами, продуктами та предметами першої необхідності. Особливо людей літнього віку, осіб з особливими потребами та матерів з маленькими дітьми.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації мешканці Києва отримали понад 47 тисяч продуктових наборів та близько 42 тисяч гарячих обідів.

Місцева влада закликала киян бути обережними та не виходити з дому без сильної потреби, а також дотримуватися правил комендантської години. Громадян просять слідувати в укриття одразу після перших сигналів повітряної тривоги.