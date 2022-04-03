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Факти / Україна / Суспільство

Жителям столиці надають всі комунальні послуги: ситуація у Києві

Юля Захарченко редакторка стрічки
Жителям столиці надають всі комунальні послуги: ситуація у Києві

Ніч з 2 на 3 квітня у Києві була відносно спокійною. За даними КМДА, у столиці зараз працює інфраструктура, комунальники, транспортники, медики та рятувальники, а жителям міста надають всі комунальні послуги.

У неділю, 3 квітня, для автомобільного сполучення лівого та правого берегів Києва працюватимуть Північний та Дарницький мости. Для громадського транспорту відкрили Південний міст.

Зараз у Києві працює Гуманітарний штаб, який допомогає забезпечити жителів столиці необхідними медикаментами, продуктами та предметами першої необхідності. Особливо людей літнього віку, осіб з особливими потребами та матерів з маленькими дітьми.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації мешканці Києва отримали понад 47 тисяч продуктових наборів та близько 42 тисяч гарячих обідів.

Місцева влада закликала киян бути обережними та не виходити з дому без сильної потреби, а також дотримуватися правил комендантської години. Громадян просять слідувати в укриття одразу після перших сигналів повітряної тривоги.

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Джерело: КМДА

Фото: Getty Images

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