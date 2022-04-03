Российские войска в течение суток обстреливали города и деревни в Харьковской области. Спасатели совершили 79 оперативных выездов для тушения пожаров, среди которых 28 вызваны вражеским огнем.

По данным Государственной службы по чрезвычайной ситуации, самый большой пожар произошел утром в Московском районе города Харькова. В жилом 9-этажном доме горели 14 квартир с четвертого до девятого этажа.

В ночь со 2 на 3 апреля произошел пожар в Харьковском районе области, где загорелись складские помещения. Пламя разгорелось на площадь около 400 кв. м. Также произошел пожар на складах на площади 500 кв. м в Немышлянском районе Харькова.

В Лозовой после вражеских обстрелов загорелись несколько частных жилых домов, трансформаторная подстанция и складское здание. Получили осколочные ранения по меньшей мере пять человек, которых госпитализировали в районную больницу.

По состоянию на утро 3 апреля, пиротехнические подразделения спасательной службы обезвредили 95 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

По данным Харьковского городского совета, коммунальные работники очищают придомовые территории возле многоквартирных домов. Они убирают деревья и ветки, которые повредились или упали в результате авиаобстрелов города. Только за эту неделю коммунальщики убрали 67 деревьев и более 100 больших веток.