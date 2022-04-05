95% граждан уверены, что Украина сможет отразить нападение РФ — соцопрос

Большинство украинцев верят в то, что нам удастся успешно отразить российское нападение. А именно 95% граждан высказали такую ​​позицию.

Об этом говорится в соцопросе, проведенном группой Рейтинг.

Одновременно уверенность в скорой победе За несколько недель снизилась с 47% до 35%. Это если сравнивать с предыдущим опросом. В то же время выросли позиции категорий Несколько месяцев и Полгода-год. 14% людей не ответили на этот вопрос.

78% выразили уверенность в том, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. 11% граждан противоположного мнения, еще 11% — затруднились ответить.

Опрос Украина в условиях войны проводился 30-31 марта 2022 методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Количество респондентов – 1 500; возраст – от 18 лет. Опрос проводился во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО.

Погрешность чуть больше 2,5%.