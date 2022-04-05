95% громадян впевнені, що Україна зможе відбити напад РФ – соцопитування

Більшість українців вірять у те, що нам вдасться успішно відбити російський напад. А саме 95% громадян висловили таку позицію.

Про це йдеться у соцопитуванні, проведеному групою Рейтинг.

Одночасно впевненість у швидкій перемозі За декілька тижнів дещо знизилася з 47% до 35%. Це якщо порівнювати з попереднім опитуванням. Натомість зросли позиції Декілька місяців та Пів року-рік. 14% людей не відповіли на це запитання.

78% висловили впевненість у тому, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. 11% громадян протилежної думки, ще 11% – не змогли відповісти.

Опитування Україна в умовах війни проводилося 30-31 березня 2022 року методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Кількість респондентів – 1 500; вік – від 18 років. Опитування проводилося у всіх областях України за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО.

Похибка трохи більше ніж 2,5%.