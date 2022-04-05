За первые пять недель с начала полномасштабного вторжения российских войск территорию Украины покинули более 4 млн человек. Ряд авторитетных международных организаций, в том числе и ООН, фокусируют сегодня свои усилия на поддержке правительств принимающих стран.

При этом приоритет отдается предоставлению критически важных услуг по защите и гуманитарной помощи, поскольку перемещение людей и потребности продолжают расти в геометрической прогрессии.

Количество беженцев из Украины в разных странах Европы по состоянию на 4 апреля 2022 года:

Польша — 2 469 657 человек;

Румыния — 648 410 человек;

Венгрия — 394 728 человек;

РФ — 350 632 человека;

Словакия — 350 632 человека;

Беларусь — 16 274 человека.

Беженцы: штрихи к портрету

Согласно результатам опроса, который был проведен социологической службой Центра Разумкова, подавляющее большинство беженцев — женщины (83%). Наибольшую возрастную группу составляют люди от 30 до 39 лет (37%). И только 8% – те, кому от 50 до 59 лет.

76% респондентов оказались людьми с высшим или незаконченным высшим образованием. Это в основном высококвалифицированные специалисты (26%), предприниматели (20%) и квалифицированные рабочие (17%).

Более половины выезжающих за границу в связи с военными действиями — жители Востока и Юга страны (51,5%), и только 4% — жители западных областей.

63% беженцев ответили, что дома говорят преимущественно на русском языке, и столько же выехали за границу с детьми.

Любопытно, что 65% опрошенных считают родным именно украинский язык.

55% респондентов ответили, что на время их выезда происходили боевые действия в населенном пункте, где они проживают.

Отвечая на вопрос, получали ли они какую-либо помощь с начала войны, 53,5% респондентов ответили, что им помогали волонтерские организации.

Беженцы: настроения и оценки

Оценивая собственное психологическое состояние на время опроса, респонденты его оценили в среднем в 5,7 балла.

89% опрошенных верят в то, что Украина победит в этой войне, только 1% дали отрицательный ответ.

Действия государственного руководства Украины во время российской агрессии 78% респондентов оценивают положительно, только 2% негативно.

35% опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества Украине, 43% полагают, что такой помощи мало для такой масштабной войны, которую ведет Украина.

Почти 80% опрошенных планируют вернуться в Украину после окончания боевых действий, примерно 10% еще размышляют над этим вопросом и столько же уверены, что намерений вернуться нет.

Опрос проводился на пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области (пункты пропуска Ужгород, Малый Березный и Чоп (Тиса).

С 15 марта по 1 апреля 2022 года был опрошен 101 респондент старше 16 лет, пересекавший государственную границу пешком или на автомобильном транспорте.

Источник: Портал оперативных данных, Центр Разумкова